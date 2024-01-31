الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ إدارة الأعمال: الأزمة الروسية الأوكرانية السبب فى موجة التضخم العالمية

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

تحدث الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، عن تطورات التضخم الذي تُخيم تداعياته على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت من أهم الأسباب في موجة التضخم العالمية، وتسببت في دفع البنوك المركزية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.


وقال "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إنه في الولايات المتحدة الأمريكية جرى رفع الفائدة 10 مرات من مارس 2022 إلى مايو 2023، بإجمالي 500 نقطة مئوية، وأصبح معدل الأموال الفيدرالية من 5 إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له من 22 سنة.

وكشف أنه في الاتحاد الأوروبي جرى رفع الفائدة 7 مرات في البنك المركزي الأوروبي، بإجمالى 375 نقطة مئوية من يوليو 2022 وحتى مايو 2023، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة أدى إلى تخفيض التضخم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية انخفض التضخم في ديسمبر 2023 إلى 3.4%، وفي الاتحاد الأوروبي انخفض التضخم إلى 2.9% في ديسمبر 2023.

وأوضح أن هذا لا يعني أن هناك توقعات بتخفيض الفائدة وهي المشكلة الموجودة حاليًا، لكن هناك محللون يتوقعون تخفيض الفائدة، إما في وسط العام أو في النصف الثاني.
 

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