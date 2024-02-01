الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تسجيل أقل درجة حرارة منذ بداية الشتاء اليوم الخميس

الشتاء
الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث ستسجل أقل درجة منذ بداية فصل الشتاء.

أضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية مستمرة اليوم وغدًا، لافتة إلى أنه ابتداءً من يوم السبت القادم سيبدأ تحسن تدريجي في درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، والصغرى على القاهرة الكبرى 8 درجات مئوية، مؤكدة أن معظم محافظات القاهرة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، والأجواء باردة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلًا.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصاحبة لحبات البرد اليوم على المناطق الساحلية، وسوف تمتد الأمطار إلى المحافظات الداخلية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

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