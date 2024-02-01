الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: معرض الكتاب سيكسر حاجز الـ4 ملايين زائر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أكد أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، أن هناك إقبالاً كبيرًا على معرض الكتاب في دورته الـ55، منذ افتتاحه وحتى الآن.

وقال "رفعت" خلال لقائه عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، إن اليوم الأول لانطلاق معرض الكتاب، شهد حضور أكثر من 207 آلاف زائر، موضحًا أن المعرض حقق رقمًا قياسيًا أمس الأربعاء، رغم الطقس البارد وسقوط الأمطار، فقد بلغ عدد الزائرين 394 ألفًا و433 مواطنًا.


وأضاف المحلل السياسي، أن معرض الكتاب حتى الآن شهد مليونين و388 ألف زائر حتى أمس، مشيرًا إلى أن عدد زوار المعرض العام الماضي على مدار كل أيامه كان 3.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أن معرض الكتاب خلال الأسبوع المقبل سيكسر حاجز الـ4 ملايين زائر إذا استمر على نفس الوتيرة الحالية، موضحًا أن المعرض مقام على مساحة 80 ألف متر مربع، وتشارك به 70 دولة، ويحتوي على 5 قاعات ضخمة.

وأوضح، أن معرض الكتاب يضم 1200 ناشر و5250 عارضًا، مؤكدًا وجود نسبة مبيعات جيدة.

أسعار الكتب في المعرض الطقس معرض الكتاب الطقس البارد

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