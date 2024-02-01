الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: نتنياهو يلغى لقاءه مع زعيم المعارضة يائير لابيد

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ديوان رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبلغ مكتب زعيم المعارضة يائير لابيد، بإلغاء اللقاء المقرر بينهما اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

رسائل فلسطين للأمم المتحدة

وفي سياق متصل، بعث السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل مُتطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مُواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوان الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ لأمر محكمة العدل الدولية.

وتطرق "منصور" في رسائله إلى تجاوز عدد الشهداء؛ جراء العدوان المُتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، مشيرًا إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان في غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسرًا من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.

رئيس الوزراء نتنياهو بنيامين نتنياهو ئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحتلال

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