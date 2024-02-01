الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات بغزة خلال 24 ساعة

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27019 شهيدًا و66139 مصابًا منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و190 مصابًا خلال 24 ساعة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الخميس، ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكلٍ كثيفٍ في محيط المستشفى وعلى مبانيه، قبل أن تنسحب.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانٍ، إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيه، أدى إلى اختراق الرصاص خمس سيارات، من بينها 3 سيارات إسعاف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتُواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

وشدد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و7000 نازح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.

العدوان الإسرائيلى غزة قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي

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