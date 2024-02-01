الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الأردنى يؤكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات فورية لدعم "أونروا"

الأردني أيمن الصفدي
الأردني أيمن الصفدي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينين، وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.


وأكد الصفدي، خلال استقباله اليوم الخميس، المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة، محذرًا من أن أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فورًا على معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل إدخال الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.


وبحث الصفدي ولازاريني، التحديات التي تواجه الوكالة والاتهامات التي وجهت لـ12 من موظفيها في غزة، حيث أكد لازاريني أن الوكالة بدأت تحقيقًا فوريًا في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين.


ودعا الصفدي ولازاريني الدول التي علقت مساعداتها إلى الوكالة، إلى العودة عن قرارها.

الصفدي الأردن اللاجئين الفلسطينيين غزة الأونروا

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