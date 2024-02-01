الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا تكشف نتائج تحقيقات إسقاط الطائرة "إيل 7"

طائرة إيل 7
طائرة إيل 7

أعلنت هيئة التحقيق الروسية، عن أن طائرة "إيل 7" تم إسقاطها في بيلجورود بصاروخين لمنظومة باتريوت الأمريكية، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد الكرملين أن الغرب يرفض المشاركة بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة "إيل 76" خوفًا من ثبوث تورطه في العملية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين أسقطتها قوات كييف باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت".

وقال بوتين خلال لقاء مع مندوبيه في الانتخابات: "لقد تم إسقاط الطائرة، تم إثبات ذلك، بواسطة منظومة "باتريوت" الأمريكية. لقد أثبتت التحقيقات ذلك".

وأضاف أن روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي في الحادث، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام في الغرب تحاول أن تتجنب تغطية حادثة سقوط طائرة الأسرى. 

بيلجورود صاروخين هيئة التحقيق الروسية باتريوت الأمريكية

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