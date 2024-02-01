الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة بريطانية: تقرير عن انفجار على بُعد 57 ميلًا غربى الحديدة باليمن

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية والبريطانية

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، عن تلقيها تقريرًا عن حادثة على بعد 57 ميلًا بحريًا غربي الحديدة في اليمن، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية، إن الانفجار وقع على مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة غربي الحديدة اليمنية وطاقم السفينة بخير.

القوات الأمريكية والبريطانية توجه ضربات لأهداف تابعة للحوثيين

وفي سياق متصل، وجهت القوات الأمريكية والبريطانية، مساء الأربعاء، ضربات لأهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فقد تعرضت الأطراف الشمالية لمدينة صعدة لهجوم. ولم تذكر معلومات حول وقوع قتلى أو مصابين أو أضرار محتملة.

من جهتها أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن تدمير صاروخ أرض-جو للحوثيين. وقالت في بيان: "في 31 يناير في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، قصفت قوات القيادة المركزية الأمريكية ودمرت صاروخًا أرض-جو للحوثيين كان جاهزًا للإطلاق. حددت القوات الأمريكية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للطائرات الأمريكية".

يئة بحرية بريطانية الحديدة اليمن

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