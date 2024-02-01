الهلال الأحمر الفلسطينى: إذا خرجت مستشفيات جنوب غزة عن الخدمة سينهار القطاع الصحى

حمل الهلال الأحمر الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئولية سلامة 8 آلاف نازح والطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى الأمل بخان يونس.

قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات الإسعاف في محيط مستشفى الأمل

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقًا للقاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات الإسعاف في محيط مستشفى الأمل، موضحًا أنه إذا خرجت مستشفيات جنوب قطاع غزة عن الخدمة سينهار القطاع الصحي كليًا.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن شح شديد في المستلزمات الطبية داخل مستشفى الأمل بخان يونس مع تواصل حصاره لليوم الـ11 على التوالي.