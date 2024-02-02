الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة صحفية: معرض الكتاب منبر ثقافى مهم للتوعية برؤية الدولة

الكاتبة الصحفية نيفين
الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة

قالت الكاتبة الصحفية، نيفين شحاتة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو بمثابة منبر ثقافي مهم للتوعية برؤية الدولة، مؤكدة أن المعرض هذا العام يشهد إقبالا شبابيا كبيرا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، عناوين الكتب المبيعة هذا العام، تؤكد أنّ هناك حالة من الوعي الكبير في المجتمع، متابعة أن هناك إقبالا كبيرا على مؤلفات كبار الكُتاب والأدباء مثل “طه حسين، ونجيب محفوظ، عباس العقاد” وهذه المجلدات هي الأكثر مبيعًا هذ العام بمعرض الكتاب.

وسلط تقرير تليفزيوني عرضته “إكسترا نيوز” الضوء على حرص بعض زوار معرض الكتاب على اصطحابهم “حقائب سفر”؛ لمساعدتهم في حمل الكتب الكثيرة التي يشترونها بسهولة.

وأوضح التقرير أن هذه الحقائب امتلأت بها أروقة معرض الكتاب وصفها الزوار بأنها خير رفيق لزائر المعرض والمعين الوحيد له، لأنها تساعده في سفره وترحاله، هي الوحيدة القادرة على مساعدته في اقتناء أكبر عدد من الكتب دون الشعور بعناء.

معرض الكتاب المعرض

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