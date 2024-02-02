أستاذ استثمار يكشف جهود الدولة فى مجال تطور وتوطين الصناعة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الدولة أنشأت بنية تحتية من الطرق والمونئ، وكان مستهدف منها أن تربط مصر اقتصاديا بالدول الأخرى.

وكشف الدكتور محمد الشوادفى، خلال داخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، جهود الدولة التي بدأتها خلال السنوات السابقة في مجال تطور وتوطين الصناعة، ودمج الاقتصاد المصري ضمن الاقتصاديات العالمية والاستفادة من البنية التحتية التي أنشأتها بها الدولة خلال السنوات الماضية.



وأضاف الشوادفي، أن الدولة تعمل على زيادة دعم التجارة البينية بين مصر والعرب وأوروبا، ودعم استراتيجية توطين الصناعة، وتكون مركزا للتصدير واستقبال الواردات.



تابع الشوادفي، من هنا جاء توجيه رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المحلية لتصبح مشابهة أو منافسة للموانئ العالمية، وزيادة الطاقة الإستيعابية وتطوير نظم الإدارة وتكنولوجيا المعلومات بها والتوسع في المناطق اللوجستية بها.