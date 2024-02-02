الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الاستثمار: الدولة حريصة على دعم برامج الحماية الاجتماعية لتوفير "حياة كريمة"

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الدولة قدمت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير “حياة كريمة” للمواطن، ومواجهة الأخطار نتيجة للأزمات العالمية.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضئية “اكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن المواطن المصري أولوية قصوى بالنسبة للدولة، باعتباره المحرك الأساسي لكل جهد أو خطة أو استراتيجية تتبناها في مصر.

ولفت إلى أن الدولة حرصت على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال موازنة عام 2023 لتصل إلى 530 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة خلال 7 سنوات ماضية وهى تهتم بتشجيع الاستثمار، حيث تم إنشاء بنية تحتية تكلفت أكثر من 8 تريليون جنيه، وتشريعات وقوانين ميسرة، وأيضا إعطاء حوافز ملموسة للمستثمر، والعمل على الصناعات المحلية لتحل الواردات، ودعم الصادرات المصرية لتقدم الاقتصاد المصري.

وأردف أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الهامة لمساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم، مضيفًا أن الدولة أطلقت عدة مبادرات من أجل رفع مستوى المعيشة للفرد. 

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