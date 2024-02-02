مصطفى بكرى يكشف موعد حل أزمة الدولار

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عن أن مشكلة الدولار ستحل خلال الأسابيع المقبلة عبر استثمارات ومليارات من الدولار ستصل إلى البنك المركزي، مشددًا على أن الدولار يتراجع في السوق السوداء.

وقال "بكري" خلال برنامجه حقائق وأسرار على "صدى البلد" إن الحكومة والرئيس لن يبيعا أرض الوطن أبدًا، حيث تم عرض عليها مليارات لبيع سيناء وهذا ما رفضته الدولة، مؤكدًا أن هناك حالة غليان كبرى في الشارع المصري.

وأضاف أن هناك مطالبات واضحة باستبدال وجوه وأشخاص لم يقوموا بدورهم بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه يجب الإسراع في الحل والكشف عن الجهود الخاصة بهذا الحل في أسرع وقت والحديث مع الشعب حول الأزمة وسبل حلها من جانب الدولة.

وأكد أنه من دور الحكومة والمسئولين الحديث مع الشعب وتوضيح الأمور، لافتًا إلى أن هذا الأمر مهم جدًا، وذلك لمواجهة الشائعات والحرب الإعلامية ضد الشعب المصري ومصر كلها.