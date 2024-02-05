الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التضامن تكشف تفاصيل حصدها جائزتين لأفضل منصة تواصل اجتماعي ووعي

عصام شاهين، مستشار
عصام شاهين، مستشار الإعلام الرقمي لوزارة التضامن

كشف عصام شاهين، مستشار الإعلام الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حصد الوزارة جائزتين لأفضل منصة تواصل اجتماعي، وأفضل محتوي لبرنامج "وعي"، خلال مسابقة الحكومات الاجتماعية بالدول العربية.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفيه عبر فضائية dmc، إن الوزارة مرت بالعديد من الاختبارات من خلال إدارة المسابقة عن قياس مدي تواصل الوزارة مع الجمهور، وقياس المحتوي الإبداعي  ومدي جودته، بالإضافة إلى مدى تأثير الحملات الإعلامية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد مستشار الإعلام الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لديها اهتمام كبير بكل ما ينشره المواطن من شكاوى ومقترحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيدها على جودة المحتوى المقدم من الوزارة، والتواصل الفعال مع المواطنين في حل المشكلات.

وحصلت الوزارة على إجمالي آراء لجنة التحكيم التي تتكون من عدد من خبراء الإعلام الرقمي في الوطن العربي، ومن بين إجمالي ٣٠ وزارة ومؤسسة على مستوى الوطن العربي تنافست على الجائزة.

وعملت لجنة التحكيم بجدية على تطوير هذه المعايير بحيث تراعي الدقة والشفافية والنزاهة، مع التركيز على تحديد المعايير القياسية لجودة أداء الحكومات فيما يخص الاعلام الاجتماعي في المستقبل. 

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول خلال 3 سنوات فقط من 500 ألف متابع إلى 3،100 مليون متابع، كما وصلت مشاهدة المحتوى إلى إجمالي 45 مليون شخص، ووصلت مشاهدة الأفلام التسجيلية وفيديوهات الوزارة إلى 28 مليون مشاهدة، وتفاعل على الموقع نحو 22 مليون شخص.

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