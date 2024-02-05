الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف هيئة التدريس بكلية العلوم

أعمال لجنة الاستماع
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، في تخصصات: الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، بحضور الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية العلوم، لكون مهام عضو هيئة التدريس لم تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل أعلى كالإشراف على الرسائل العلمية.

 

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، تابع أعمال تجهيز وتشغيل أحدث معامل الأنسجة في صعيد مصر لتجهيز العينات وصبغها اتوماتيكيًا، بالإضافة لتشغيل جهاز Frozen section، بقسم الهيستوباثولوجي بالكلية " HistoPathology ".

وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية؛ لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

ولفت رئيس الجامعة، إلى دعم الطلاب بما يعزز تطوير مهاراتهم وفهمهم للعملية العلمية، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة.

يشار إلى أن كلية الطب اقيمت على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مبناها مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإداريين، والمعامل والتى تضم معمل قسم التشريح الآدمى ومعامل الفسيولوجى والهستولوجى، والطفيليات، والميكروبيولوجى والباثولوجى، والفارماكولوجى، والطب الشرعى والسموم الأكلينيكية والمكتبة، هذا بالإضافة إلى مبانى للرعاية الطبية والخدمات، ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومبانى وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلو
الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر كلية العلوم الكيمياء البحث العلمي الرسائل العلمية

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