تدريب فتيات "نتشارك" على الحرف والمشغولات اليدوية بمراكز شباب شمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، العديد من الأنشطة، من بينها تعليم وتدريب الشباب والفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية.

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن مراكز الشباب بالمحافظة تحرص على الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال والشباب والكبار، وتقديم كافة الأنشطة لهم.

وأضاف حسن عبدالوهاب، أن مديرية الشباب والرياضة تقوم بتدريب الفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن تلك ورش العمل تلقى اقبال من الفتيات.

وتهدف مبادرة " نتشارك " لتعليم الفتيات على تعلم الحرف اليدوية والذي يتم تنفيذه بمركز شباب بئر العبد وقام بالتدريب عمار أبو ديب.

وأكد على أنه تم تدريب الفتيات على عمل أساور وشنط من الخيط المحيطة والتسويق للمنتجات، مشيدًا بحرص وزارة الشباب والرياضة، علي دعم الحرف اليدوية والتراثية والهاند ميد وتأهيل الفتيات وتدريبهم ونشر ثقافه العمل الحر لديهم بالاضافه الي تنميه مهاره التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية.

وكان قد نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضة - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة - إدارة الرياضة بشمال سيناء، تدريبات المشروع القومي " مراكز رياضة الرواد ".

تعليم وتدريب الشباب والفتيات

تعليم وتدريب الشباب والفتيات

تعليم وتدريب الشباب والفتيات

تعليم وتدريب الشباب والفتيات