الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يشهد انطلاق مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة

فعاليات مهرجان المرأة
فعاليات مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة

نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم، انطلاق مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة وتنمية الاقتصاد القومي، وذلك في نسخته الثانية، تحت رعاية الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية بالتعاون مع الدولية لريادة الأعمال ودعم المرأة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات دول لبنان وليبيا والسودان والعراق والسعودية بالإضافة إلى تكريم عدد من سفراء السياحة العربية.

وأقيمت فعاليات مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة، بقاعة المؤتمرات الدولية بوسط مدينة الأقصر، وتضمنت الجلسة الحوارية تسليط الضوء على المرأة العربية ودورها في دعم السياحة وتنمية مؤسسات الدولة.

بدأت فعاليات المهرجان بالنشيد الوطني وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، وجاءت كلمة الدكتور علي الشرابي والتي نقل فيها تحيات معالي السيد محافظ الأقصر لضيوف المهرجان، وعبر فيها بالترحيب للسادة الحضور من الوافدين وممثلي سفراء السياحه العربيه وتسليط الضوء على المراه العربيه ودورها في دعم السياحه وتنميه مؤسسات الدوله، كما تضمنت كلمتة التحدث عن اهم أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي شهدتها مدينة الأقصر في الآونة الأخيرة والتي ساهمت بنسبة كبيرة في زيادة التدفقات السياحية.

وفي الختام شكر القائمين على المؤتمر متمنيا ان يحقق المهرجان الأهداف المرجوة.

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المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر رئيس مدينة الأقصر مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة وتنمية الاقتصاد القومي قاعة المؤتمرات الدولية النشيد الوطنى

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