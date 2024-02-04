انطلاق فعاليات مبادرة “وطننا أمانة” بمدينة الطود فى الأقصر

انطلقت فعاليات مبادرة “وطننا أمانة” بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وإشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل.

يأتي ذلك خلال فترة إجازة نصف العام بقصر ثقافة حاجر العديسات قبلي، وتتناول المبادرة الشائعات وكيفية مواجهتها، وعن دور المرأة في تماسك المجتمع، والانتماء للوطن، وتقدم المبادرة أنشطة ثقافية ودينية ورياضية وفنية وتتيح للمشتركين قراءة القصص بالمكتبة خلال الاحتفاء بالمبادرة.

شارك في افتتاحية المبادرة القس رويس عبدالملاك راعي كنيسة السيدة العذراء بالعديسات بحري، والشيخ عبدالحميد ثابت أمام وخطيب بأوقاف الأقصر، وسالم أحمد محمود مدير قصر ثقافة حاجر العديسات.

كما نظمت منصة أيادي مصر بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مركز التكوين المهني التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ورش عمل لتعليم الخياطة بمقر المركز، بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية.

المبادرة

المبادرة

المبادرة

المبادرة