الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لرفع الإشغالات بمنطقة شرق السكة وحي وسط في الأقصر

حملة مكبرة
حملة مكبرة

شن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الحملة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمنطقة شرق السكة وحي وسط إستهدفت مزلقان القراريش وفاطمة الزهراء وصلاح سالم الغربي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر للأجهزة الامنية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط العام بالشارع. 


وأسفرت الحملة عن رفع بعض الإزالات الإدارية متضمنًا التحفظ على ٦ موازين وفاترينة لبيع المشروبات الساخنة.


ومن جانبه، أكد "الشرابي" استمرار حملات رفع الإشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر.


شارك بالحمله الرائد محمد سيد وكيل إدارة شرطة المرافق والنقيب محمد حجازي ضابط بالإدارة وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية ومصطفى العادلي رئيس قسم الإشغالات ورجال المتابعة الميدانية.

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مدينة الأقصر صلاح سالم مدير أمن الاقصر مزلقان القراريش فاطمة الزهراء

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