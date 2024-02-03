الأقصر: إزالة 7 حالات في المهد بقرية الكيمان بمساحة 5000م٢

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 22، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات فى المهد بقرية الكيمان بمساحة 5000 م٢، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت.

تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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