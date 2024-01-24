الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع

اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر

عقد  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع- الخط الأزرق "أكتوبر - أبوسمبل"، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والمهندس أسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي الأجهزة المعنية.

وبدأ الاجتماع بعرض شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والإقليمية، وهي محطة الأقصر وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 مترًا مربعًا، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 مترًا مربعًا، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل إحداثيات الموقع العام للمحطات.

كما تمت مناقشة موقف تعارضات القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقال محافظ الأقصر إن هذا المشروع من المشروعات التنموية، ويمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.

اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
اجتماع محافظ الأقصر
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مشروع شبكة القطار الكهربائي ابو سمبل الهيئة القومية للأنفاق القطار السريع

مواد متعلقة

"شباب شمال سيناء" تنظم ماراثون رياضى احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من السفارة الهولندية بالقاهرة

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة ديكسمود بالعريش

مجلس جامعة الأقصر يمنح درجات علمية لعدد من الباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه

محافظ شمال سيناء يكرم العاملين فى المدرسة الفكرية بالعريش

 سكرتير عام الأقصر يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى

حملات رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمقاهي لتحقيق الانضباط العام بالأقصر

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

الاكتفاء بحبس قاتلة ابنتها في الهرم "سنة مع الشغل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار