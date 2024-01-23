الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من السفارة الهولندية بالقاهرة

جانب من استقبل محافظ
جانب من استقبل محافظ شمال سيناء وفدا من السفارة الهولندية

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدًا من السفارة الهولندية في القاهرة برئاسة جينيرال ميرنا، الملحق العسكري بالسفارة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ. ورحب المحافظ بالوفد الهولندي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي: الطريق البري والبحري عن طريق ميناء العريش والجوي عن طريق مطار العريش.

وأكد المحافظ، أن مصر تعمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين.. مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع في الشرق الوسط. 

وأشار المحافظ، إلى أن مواقف مصر ثابتة منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي أكد على ضرورة العمل على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 

وبدورها أشادت الملحق العسكري بالسفارة الهولندية بالقاهرة، بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، متمنية أن تنتهي الحرب الدائرة في قطاع غزة، ويتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الدائرة.

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