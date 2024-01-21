الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمال سيناء تنظم ندوة عن ريادة الأعمال والقضاء على البطالة

فعاليات الندوة
فعاليات الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة تمكين الشباب، ندوة تعريفية للخريجين  بديوان عام المديرية  بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة،للتعريف بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والبرامج التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجهاز والمديرية في مجال ريادة الأعمال.

 

واستهدفت الندوة، توعية الشباب الراغبين في عمل مشروعات صغيرة، حيث تناولت الندوة كيفية البدء في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتح مجالات عمل للشباب تحت شعار إبدأ وحسن مشروعك.

 

حاضر طارق الشوربجى مدير الخدمات الغير ماليه بجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الخريجين،حتي يكون.  كوادر القادرة على نقل الأفكار وتفعيلها لتحقيق التطور والتقدم للمجتمع والمساهمة في التنمية الشاملة.

 

وأشار الشوربجى، حيث شملت عرضا للبرامج التي يقدمها الجهاز، وأهمها المهارات الريادية وابدأ مشروعك، كما تم عرض أفضل المشروعات التي قدمها شباب المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد حسن عبدالوهاب، أنّ وزارة الشباب والرياضة حريصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، على تقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب التي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات في دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

 

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الشباب والرياضة ريادة الأعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر توعية الشباب حسن مشروعك

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