الجمعة 19 يناير 2024
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محافظات

"إسكان شمال سيناء": الانتهاء من 41 عمارة سكنية برفح الجديدة (خاص)

المهندس محمد رضوان
المهندس محمد رضوان العيادي وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء

قال المهندس محمد رضوان العيادي، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء، إنه جاري أخذ الموافقة للقيمة المالية لتمليك الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها بمدينة رفح الجديدة، إضافة لأسلوب التخصيص وتحديد المستحقين والشروط للمتقدمين في الإعلان الذي سوف يتم عنه قريبا بعد أخذ الموافقة لطرحها في إعلان للأهالي، مؤكدا على تكلفة إنشاء مدينة رفح الجديدة 90 مليون جنيها، وأنه لن يقطن في مدينة رفح الجديدة سوى أهالى رفح، حيث أنها مخصصة للأهالى الذين كانوا موجودين أساسا في مدينة رفح.

وأضاف العيادي في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من إنشاء 41 عمارة سكنية، وتضم كل عمارة 16 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضى و3 طوابق لكل عمارة باجمالى 656 وحدة سكنية على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة سكنية، مضيفا بأنه تم الانتهاء من  أعمال المرافق الخدمية التى تشمل مدرسة، وحدة صحية، مكتب بريد، مسجد، نقطة شرطة، نقطة اطفاء حريق، مجمع محلات تجارية، وحدة إنتاج خبز، حضانة، محطة وقود، وسنترال بالمدينة الجديدة، كما تضم منطقة مجاورة سكنية بها 200 بيتا بدويا، ومستشفى بسعة 40 سريرا، ومسجد سعة 1000 مصلى، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافى، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، محطة وقود، نادى رياضى واجتماعى، سوق تجارى، مجمع مدارس للتعليم الأساسى والفنى، وخدمات فرعية عبارة عن دار حضانة، مسجد آخر سعة 200 مصلى، مجمع محلات تجارية، ووحدة إنتاج خبز.

 مدينة رفح الجديدة أولى المدن التي تبنى بهذا التصميم المعماري المتميز

وأشار وكيل وزارة الإسكان، أن مدينة رفح الجديدة أولى المدن التي تبنى بهذا التصميم المعماري المتميز لأهالي سيناء، منوها إلى أنه سيتم نقل مقر المجلس للمدينة الجديدة فور أستلام المواطنيين الوحدات السكنية، حتى يكون قريبا من المواطنين المقيمين فى المدينة الجديدة لتقديم الخدمات المختلفة اللازمة لهم طبقا لتوجيهات المحافظ والقيادة السياسية، موضحا بأن المدينة تم بناؤها في موقع متميز، فهي تقع بالقرب من قرية الوفاق برفح وعلى بعد حوالى 7 كيلومترات من الحدود الدولية، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا.

تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
تمليك الوحدات السكنية
محافظة شمال سيناء مدينة رفح الجديدة الوحدات السكنية الدستور مكتب بريد

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