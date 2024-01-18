محافظ الأقصر يستقبل وفد التنمية المحلية ويناقش تنمية المدن المستدامة

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، وفد وزارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى برئاسة هارش جويال، كبير أخصائى المياه ورئيس فريق العمل؛ وعدد من الخبراء البنك الدولى ومسئولى وزارة التنمية المحلية.

يأتي ذلك، في ضوء إطلاق اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لمبادرة تنمية المدن المستدامة المصرية خلال أعمال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، وتنفيذا ً لتوجيهات السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية نحو ترجمة الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية إلي خطط تنفيذية لتعزيز المرونة المناخية بالمحافظات.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية تسعى لتعزيز قدرة المدن على المساهمة فى التعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ والتحديات الأخرى التى تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام، وذلك رغم ان مصر اقل الدول تصديرا للانبعاثات الضارة الا انها من الدول المتأثرة بهذه الانبعاثات.

وأضاف محافظ الأقصر، أن الحكومة المصرية تبنت مبادرة "المدن المصرية المستدامة" خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بهدف جعل المدن المصرية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضرى المتسارع، وذلك من خلال الاستدامة متعددة الابعاد (البيئية- العمرانية -الاقتصادية – الاجتماعية).

وأكد المحافظ، على ان المحافظة تسعى بشكل جدى نحو الحفاظ على الآثار خاصة وانها إرث انسانى ملك للعالم اجمع مع أهمية توفير التنمية المستدامة للمواطن الأقصرى فيما يتداخل مع ابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأكد على ان البنك الدولى من الشركاء الفاعلين والاصليين فى التعاون المثمر والبناء للمحافظات التى تقع فى نطاق المبادرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية، إلى انه تم الانتهاء من "أطلس المدن المصرية" والذى يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتى تتمثل فى البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية، مضيفًا: أن أطلس المدن المصرية يعد أساس قوى يساعد فى تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.

حضر اللقاء محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلى إدارات البيئة والتخطيط والتنمية العمرانية والازمات والكوارث والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، حيث قاموا بإعداد تقارير وتساؤلات تهدف إلى تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية للمحافظة والتي من شأنها الإسهام في تعزيز المرونة المناخية للمحافظة وتعزيز الصمود أمام التحديات التي تواجهها المحافظة.

جانب من زيارة وفد وزارة التنمية المحلية لمحافظ الأقصر

جانب من زيارة وفد وزارة التنمية المحلية لمحافظ الأقصر

جانب من زيارة وفد وزارة التنمية المحلية لمحافظ الأقصر

جانب من زيارة وفد وزارة التنمية المحلية لمحافظ الأقصر