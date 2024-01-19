أعضاء برلمان شباب شمال سيناء يختتمون مشاركتهم بفعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك»

شارك أعضاء برلمان الشباب والكوادر البرلمانية من شباب شمال سيناء، في ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك»، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فعاليات البرنامج في نسخته الثانية لإعداد مدربين لتنفيذ المبادرات المجتمعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأوضح حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن برنامج «نتشارك» يؤهل المتدربين على إطلاق المبادرة المجتمعية بمراكز الشباب على أن تكون منبثقة من بين القضايا التالية «تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27»، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة، مشيرًا إلى إبداء المشاركين بالبرنامج من أعضاء برلمان شباب إدارة رمانة وبئر العبد سعادتهم لحضور البرنامج التدريبي، وأنه يُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لمواكبة تطلعاتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وشهد اليوم الختامي أحمد نجم استشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف ومتابعة إدارة البرلمان والتعليم المدني.

الجدير بالذكر أنّ البرنامج يستهدف إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على اقتراح وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتنفيذها بمجتمعاتهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 حتى 17 عامًا مرحلة النشء، ومن 18 حتى 19 مرحلة الشباب.

برلمان الشباب والكوادر

برلمان الشباب والكوادر