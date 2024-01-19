الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أعضاء برلمان شباب شمال سيناء يختتمون مشاركتهم بفعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك»

برلمان الشباب والكوادر
برلمان الشباب والكوادر

شارك أعضاء برلمان الشباب والكوادر البرلمانية من شباب شمال سيناء، في ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك»، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فعاليات البرنامج في نسخته الثانية لإعداد مدربين لتنفيذ المبادرات المجتمعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأوضح حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن برنامج «نتشارك» يؤهل المتدربين على إطلاق المبادرة المجتمعية بمراكز الشباب على أن تكون منبثقة من بين القضايا التالية «تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27»، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة، مشيرًا إلى إبداء المشاركين بالبرنامج من أعضاء برلمان شباب إدارة رمانة وبئر العبد سعادتهم لحضور البرنامج التدريبي، وأنه يُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لمواكبة تطلعاتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وشهد اليوم الختامي أحمد نجم استشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف ومتابعة إدارة البرلمان والتعليم المدني.

الجدير بالذكر أنّ البرنامج يستهدف إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على اقتراح وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتنفيذها بمجتمعاتهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 حتى 17 عامًا مرحلة النشء، ومن 18 حتى 19 مرحلة الشباب.

برلمان الشباب والكوادر
برلمان الشباب والكوادر
برلمان الشباب والكوادر
برلمان الشباب والكوادر
برلمان الشباب والكوادر
برلمان الشباب والكوادر
نامج نتشارك شباب شمال سيناء منظمة اليونيسف الإدارة المركزية للتعليم المدني وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يتفقد التجهيزات بمركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة

محافظ الأقصر يستقبل وفد التنمية المحلية ويناقش تنمية المدن المستدامة

لجان المتابعة بالشباب والرياضة في شمال سيناء تتابع خطط المراكز والأندية

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا والبحوث

وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يجتمع بمديري إدارة رمانة وبئر العبد

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

التحالف الوطنى يُطلق مبادرة لتوزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية فى الأقصر

كبيرة منسقى الأمم المتحدة من شمال سيناء: نقدر الجهود المصرية لإيصال المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. "الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

سناء تخلع زوجها بعد زواج عامين: "بيلعب في مناخيره"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس