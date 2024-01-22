الإثنين 22 يناير 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم العاملين فى المدرسة الفكرية بالعريش

المحافظ يكرم
المحافظ يكرم

كرم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، مدير المدرسة الفكرية وعددًا من العاملين في المدرسة لجهودهم وتفانيهم في العمل، بجانب تكريم طالبة من المدرسة لتفوقها في الدراسة، وذلك في حضور الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

ومنح المحافظ شهادات التقدير لكل من أحمد حسن عبدالوهاب مدير المدرسة الفكرية بالعريش، وأنس صلاح العشماوي المشرف العام على غرف التخاطب بالمدرسة، وكامل حامد شاهين مدرس التربية الموسيقية بالمدرسة، وأحلام عبيد مطر مدرسة فصل بالمدرسة، وأميرة عليان، متطوعة، وأسماء متولي، متطوعة، وأسماء علي سليمان، متطوعة، كما منح المحافظ الطالبة ولاء محمد، طالبة بالقسم البصري، شهادة تقدير لتفوقها في الدراسة وتفوقها في الإلقاء والإنشاد.

 

يأتي ذلك بعد زيارة المحافظ إلى مدرسة التربية الفكرية في مجمع مدارس التربية الخاصة في مدينة العريش، وتفقد مختلف أقسام المدرسة وخاصة المطعم وغرفة التكامل الحسي وغرفة المنتسوري وغيرها من الغرف الخاصة بطلاب المدرسة الفكرية.

 

وأثني المحافظ، خلال الزيارة، على الجهد المبذول من القائمين بالعمل في المدرسة الفكرية، وتقديم الخدمات المتنوعة لطلبة المدرسة الفكرية، مقررًا تكريم عدد من العاملين بالمدرسة.

 

وأكد المحافظ أن هناك اهتمامًا بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية، معلنًا تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع، حيث إنهم من الفئات التي تحتاج لكل رعاية من الجميع.

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المدرسة الفكرية إدارة التربية الخاصة العريش ذوى الاحتياجات الخاصة القيادة السياسية

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