الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ثقافة الطفل بالأقصر" تُناقش ترتيبات المعيشة للبالغين من ذوي اضطرابات التوحد

جانب من فعاليات ثقافة
جانب من فعاليات ثقافة الطفل بالأقصر

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، والمقدم برعاية وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" حول طرق ترشيد استهلاك المياه، ورأي الأديان السماوية التى تحث على الترشيد.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الكلاسيكية" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن تعريف المدرسة الكلاسيكية وتاريخها ونشأتها، وخصائصها وكيفية انتشارها، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "ترتيبات المعيشة للبالغين لذوي اضطرابات طيف التوحد" حاضرتها شيماء شوقي موضحة مشاكل التواصل، والمصالح الضيقة والمشاكل الحسية.

وأعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "في سن متقدمة"، كما أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى "وريقتي، مصر الأم "، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" القزم العنيد "سردتها ماجدة عبد الحق لرواد المكتبة، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية "كورشيه" نفذتها أسماء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى ينظمها أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.ثقافة الطفل بالأقصر تستعرض ترتيبات المعيشة للبالغين لذوي اضطرابات طيف التوحد.

جانب من فعاليات ثقافة الطفل بالأقصر
جانب من فعاليات ثقافة الطفل بالأقصر
جانب من فعاليات ثقافة الطفل بالأقصر
جانب من فعاليات ثقافة الطفل بالأقصر
مكتبة الرياينة الثقافية قصر ثقافة الأقصر وزارة الثقافة مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية الاديان السماوية المشاكل الحسية

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