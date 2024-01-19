الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المرحلة الـ28 من قوافل "ستر وعافية" بالأقصر

جانب من قافلة ستر
جانب من قافلة ستر وعافية بالأقصر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، المرحلة الـ28 من قوافل "ستر وعافية"، لأهالي قرية القباجي الغربي بمحافظة الأقصر، بمشاركة 71 كيانًا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 71 ألف مستفيد.

وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات: (باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد – أطفال – أنف وأذن)، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف، بجانب إقامة كرنفال الأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، وغيرها من الأنشطة، وتهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة، التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأكثر استحقاقًا وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم.

التحالف الوطني للعمل األهلي التنموي محافظة الأقصر قافلة طبية أجهزة تعويضية كارت الخدمات المتكاملة الصحة الإنجابية

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