الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني ينظم قافلة "ستر وعافية" بالأقصر

قافلة ستر وعافية
قافلة "ستر وعافية

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأقصر، اليوم الجمعة، قافلة "ستر وعافية" الطبية بإشراف أمانة المحافظة.

وقال أحمد إدريس، أمين التحالف بالأقصر، إن القافلة ستتم داخل مدرستي القباحي الابتدائية والإعدادية، وتنظيم قافلة طبية ومعرض ملابس بأسعار مخفضة ودعم لحالات الغارمين وتمكينهم اقتصاديًا.

وأضاف إدريس، أنه من المقرر أيضًا أن تشهد القافلة التخصصات التالية: (رمد – باطنة – عظام – قلب – نساء وتوليد – أطفال – أنف وأذن – أسنان – حروق)، كما يتم تنظيم معرض للملابس بأسعار مخفضة.

وأشار إدريس، إلى أن القافلة ستشهد استقبال حالات الغارمين والتمكين الاقتصادي بالقرية، بجانب تنظيم فعاليات كرنفال للأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم.

قوافل طبية مجانية

وشهدت قرى مختلفة على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات قدمت فيها الدعم الطبي والمساعدات شملت قافلة طبية للكشف والعلاج بالمجان، على مدار يومين لخدمة أكتر من 3000 مستفيد بمنطقة مساكن عثمان السادس من أكتوبر، بالإضافة لتوزيع بنك الكساء لأكثر من 2000 قطعة ملابس شتوية جديدة بالمجان على المستحقين.

كما نظّم التحالف الوطني، قافلة في منطقة الكفور بأسوان قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد – أطفال – أنف واذن)، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأقصر ستر وعافية التمكين الاقتصادي من أكتوبر قافلة طبية

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