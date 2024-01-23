محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة ديكسمود بالعريش

زار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج على متن السفينة الفرنسية "ديكسمود" والتي ترسو في ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن السفينة الفرنسية استقبلت منذ وصولها إلى ميناء العريش البحري في 27 نوفمبر الماضي عددًا كبيرًا من الجرحى الفلسطينيين وخاصة الأطفال وقام الفريق الطبي بالسفينة بعلاجهم وإجراء الجراحات الطبية لهم، معلنًا عن مغادرتها الميناء يوم 27 يناير الجاري بعد إتمام مهمتها.

ووجه المحافظ، الشكر لقائد السفينة والأطقم الطبية العاملة في السفينة، مثمنًا الدور الذي قامت به السفينة الفرنسية في علاج الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما وجه العقيد ألكسندر بلانس، قائد السفينة الفرنسية، الشكر للقيادة السياسية المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء، على التيسيرات المقدمة أمام الطاقم الطبي لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "ديكسمود" من فئة الميسترال وهى عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرًا داخليًا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.