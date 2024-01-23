الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة ديكسمود بالعريش

جانب من زيارة محافظ
جانب من زيارة محافظ شمال سيناء

زار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج على متن السفينة الفرنسية "ديكسمود" والتي ترسو في ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن السفينة الفرنسية استقبلت منذ وصولها إلى ميناء العريش البحري في 27 نوفمبر الماضي عددًا كبيرًا من الجرحى الفلسطينيين وخاصة الأطفال وقام الفريق الطبي بالسفينة بعلاجهم وإجراء الجراحات الطبية لهم، معلنًا عن مغادرتها الميناء يوم 27 يناير الجاري بعد إتمام مهمتها.

ووجه المحافظ، الشكر لقائد السفينة والأطقم الطبية العاملة في السفينة، مثمنًا الدور الذي قامت به السفينة الفرنسية في علاج الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما وجه العقيد ألكسندر بلانس، قائد السفينة الفرنسية، الشكر للقيادة السياسية المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء، على التيسيرات المقدمة أمام الطاقم الطبي لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "ديكسمود" من فئة الميسترال وهى عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرًا داخليًا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

محافظ شمال سيناء ميناء العريش البحري الجرحى الفلسطينيين السفينة الفرنسية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

مواد متعلقة

مجلس جامعة الأقصر يمنح درجات علمية لعدد من الباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه

محافظ شمال سيناء يكرم العاملين فى المدرسة الفكرية بالعريش

 سكرتير عام الأقصر يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى

حملات رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمقاهي لتحقيق الانضباط العام بالأقصر

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة

شمال سيناء تنظم ندوة عن ريادة الأعمال والقضاء على البطالة

انطلاق "حصن طفلك بالقرآن الكريم" فى 79 مسجدا بشمال سيناء

"ثقافة الطفل بالأقصر" تُناقش ترتيبات المعيشة للبالغين من ذوي اضطرابات التوحد

الأكثر قراءة

عاجل| هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

فتاة وعشيقها.. تحقيقات موسعة فى العثور على جثتين متحللتين بصحراء 15 مايو

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته

يطير إلى ألمانيا.. الشناوى يلحق بصلاح ويغادر معسكر المنتخب بعد إصابته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى