الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتعزيز دور الشباب.. رئيس جامعة الأقصر يفتتح ورشة مشروع unigreen

ورشة العمل
ورشة العمل

افتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ورشة عمل مشروع "unigreen" والذي تنفذه مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ والمعني بتعزيز دور الشباب في مواجهة تغير المناخ بالشراكة مع الجامعات الحكومية، بحضور كل من: الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور خالد السعدني، خبير الابتكار ونقل التكنولوجيا والبحث بالاتحاد الأوروبي.

 

أكد الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصرعلى ضرورة توعية الشباب بالآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة بمشروعات بحثية في العلوم البيئية؛ لمكافحة تحديات تغير المناخ، تحقيقًا لأحد أهداف الاستراتيجية الوطنيّة المصرية لتغيُّر المناخ، والمعني بتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

 

وأوضح الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هذه الورشة مخصصة لجامعات الصعيد: جامعة الأقصر، جامعة جنوب الوادي، جامعة الوادي الجديد، جامعة أسوان؛ بحضور 30 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى ان أهداف الورشة تضمنت كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، ورفع الوعي لدى الشباب، والخروج بأوراق عمل، ووضع سياسات؛ لتقديمها لمتخذي القرار.

 

واستعرض نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أهمية المشروع، وماتم من ورش عمل مجمعة وورش online؛ للوصول إلى مناهج دراسية تسهم في مجابهة التغيرات المناخية.

كما استعرض الدكتور خالد السعدني، خبير الابتكار ونقل التكنولوجيا والبحث بالاتحاد الأوروبي، فرص دعم وتمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الجامعات، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وفي ختام ورشة العمل، دشن الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة المسابقة الوطنية الخاصة بـ "unigreen" للشباب المصري في كافة الجامعات المصرية من سن 21 وحتى 35 عامًا، في عدة محاور، كما تم مد موعد التقديم حتى مارس 2024، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها وتعميمها بالجامعات.

ويشار إلى أن يونيجرين، هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي، وتنفذه مؤسسة صناع الحياة بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشارك في تنظيم الورشة بالأقصر، مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار بقيادة الدكتور أحمد إسماعيل.

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رئيس جامعة الأقصر مؤسسة صناع الحياة مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الاتحاد الأوروبي

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