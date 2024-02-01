الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى الأقصر" تشكل لجانًا لبدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الحملة
الحملة

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بتشكيل لجان طبية بيطرية تزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام لسنة 2024.

تفاصيل تشكيل اللجان

وتضمن تشكيل اللجان الطبية البيطرية التالي:

- لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا، برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا.

- لجنة التحصين التابعة لوحدة الضبعية البيطرية، برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس وحدة الضبعية البيطرية، والدكتورة نيفين عبدالجواد مدير إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

كما تشكلت عدة لجان أخرى بإدارة إسنا والقرنة والبياضية وأرمنت والزينية وإدارة الأقصر البيطرية.

حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام لسنة 2024.

 مناشدة مُربّى الماشية للتعاون مع فعاليات الحملة

 وتناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر وتزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام لسنة ٢٠٢٤، وستظل دائما مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى خدمة المجتمع.

الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الطب البيطرى بالأقصر الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام الهيئة العامة للخدمات البيطرية خدمة المجتمع

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالات عيد الشرطة الـ 72

لتعزيز دور الشباب.. رئيس جامعة الأقصر يفتتح ورشة مشروع unigreen

رئيس مدينة الأقصر يستقبل مجموعة من المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المنطقة الأزهرية

محافظ الأقصر يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بعيد الشرطة 72

محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع

"شباب شمال سيناء" تنظم ماراثون رياضى احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من السفارة الهولندية بالقاهرة

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة ديكسمود بالعريش

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟