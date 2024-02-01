"بيطرى الأقصر" تشكل لجانًا لبدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بتشكيل لجان طبية بيطرية تزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام لسنة 2024.

تفاصيل تشكيل اللجان

وتضمن تشكيل اللجان الطبية البيطرية التالي:

- لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا، برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا.

- لجنة التحصين التابعة لوحدة الضبعية البيطرية، برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس وحدة الضبعية البيطرية، والدكتورة نيفين عبدالجواد مدير إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

كما تشكلت عدة لجان أخرى بإدارة إسنا والقرنة والبياضية وأرمنت والزينية وإدارة الأقصر البيطرية.

حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام لسنة 2024.

مناشدة مُربّى الماشية للتعاون مع فعاليات الحملة

وتناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر وتزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام لسنة ٢٠٢٤، وستظل دائما مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى خدمة المجتمع.

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة