الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالات عيد الشرطة الـ 72

احتفالات عيد الشرطة
احتفالات عيد الشرطة

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، احتفال مديرية الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ72، بحضور اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وبدأت احتفالات عيد الشرطة بقيام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، وسلام الشهيد، كما تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار.

ورافق رئيس الجامعة كلا من المحافظ وقيادات القوات المسلحة والقيادات الشرطية، في جولة لمقر قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، وشاهد الحضور عروض مائية لقوات الإنقاذ النهري، وشرطة البيئة والمسطحات، استعرضت خلالها قوات الإنقاذ النهري مهاراتها المميزة، كما تم تنفيذ عرض اصطفاف لمركبات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري فى نهر النيل احتفالًا بعيد الشرطة.

كما شهد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة احتفالات مميزة بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث تم تقديم فقرات فنية مختلفة، كما تم عرض فيلم تسجيلي لتضحيات رجال الشرطة، وتكريم أسر الشهداء، وتكريم الضباط المتميزين.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لكافة القيادات الأمنية، بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا الدور الوطني والتاريخي لرجال الشرطة البواسل، في أداء الواجب الوطني، ودورهم في حفظ الأمن العام، واستقرار البلاد، مشيدًا ببطولاتهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

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رئيس جامعة الأقصر وزير الداخلية مدير أمن الاقصر القوات المسلحة رجال الدين الإسلامي والمسيحي

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