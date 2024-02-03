الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «يوم الخير» بمراكز شباب محافظة شمال سيناء

مبادرة يوم الخير
مبادرة "يوم الخير"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات مبادرة "يوم الخير" بمراكز شباب المحافظة، لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين والمواد الغذائية على المستحقين من أفراد المجتمع، وذلك بالمجان، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب،وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة، وترسيخا لاستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، حيث يتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة، بعد أن لاقت المراحل الثلاثة السابقة، استحسانا للدور المجتمعي الذي استطاعت أندية الفتاة والمرأة القيام به كمساهمة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

يذكر أن المبادرة يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع  داخل مراكز الشباب وأيضا في المنازل بمشاركة أعضاء أندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع 13 نادي فتاة  4 إدارات فرعية علي مستوى المحافظة، بإشراف محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب، بشرى ربيع منسق نادي الفتاة وفريق عمل الإدارة.

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مبادرة يوم الخير محافظة شمال سيناء المواد الغذائية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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