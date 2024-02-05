أستاذ تاريخ معاصر: مصر مؤيدة تأييد مطلقا لحق الفلسطينين في البقاء بأرضهم

أكد الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن مصر مؤيدة تأيد مطلق لحق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.

وأضاف شقرة خلال لقائه مع فضائية"DMC"، للحديث عن عن الكتاب الذي تم صدوره في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يلخص رحلة مصر مع القضية الفلسطينية، منذ ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين.أن العدوان الثلاثي كان من أهدافه أن تتخذ إسرائيل موقفًا من مصر، وكانت النتيجة الدخول في حرب 1956.

كتاب مصر والقضية الفلسطينية

وكشف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، عن "كتاب مصر والقضية الفلسطينية" والذي طرح في معرض الكتاب في دورته الـ 55، يتحدث عن الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، بدءا من وعد بلفور" عام 1917 حتى عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 انطلاقا من الثوابت التاريخية للسياسة المصرية إزاء القضية الفلسطينية، وما تمثله فلسطين من أهمية جغرافية واستراتيجية في المنطقة.

واوضح أن الكتاب يركز أيضًا على، دور مصر التاريخي والمحوري منذ وعد بلفور 1917 مرورا بما شهدته الدولة من متغيرات على إثر اندلاع ثورة يوليو 1952، ثم العدوان الثلاثي في أكتوبر 1956، ونكسة 1967.