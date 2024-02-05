"الهباش": وقف العدوان الإسرائيلى الملف الأول على أجندة محمود عباس

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إنه يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية القاهرة الإخبارية، تشكيل الحكومة أمر مرتبط بالقرار الفلسطيني وليس من حق الولايات المتحدة أن تتدخل في شئوننا، ولا سلام أو استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وشاملًا على أساس الشرعية الدولية، مؤكدًا أن وقف العدوان الإسرائيلي هو الملف الأول على أجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، لا نقبل أن ننفذ أو نتلقى إملاءات أو تعليمات من أحد ووقف الحرب هو نقطة البداية لتغيير الوضع بالمنطقة.

فيما اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، الجيش الإسرائيلي بشن ضربة من البحر على قافلة مساعدات غذائية، كانت تستعد لدخول شمال قطاع غزة.

وقال توماس وايت، مسئول الوكالة في القطاع، على منصة "إكس": "لحُسن الحظ، لم يصب أحد بأذى".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.