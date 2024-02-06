الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو اللجنة الاستشارية لمعرض للكتاب: وجود 1200 دار نشر منح الزوار حرية الاختيار

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أكد طارق رضوان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض أصبح عرسًا ثقافيًا بالنسبة للشعب المصري على غرار شم النسيم وغيره من الأعياد الهامة، موضحًا أن عدد حضور يوم الجمعة الماضي بلغ نحو 750 ألف شخص.

وأضاف رضوان، خلال لقائه على القناة الأولى: "الناس بتشتري الكتب وتفرح بالفعاليات المختلفة، حيث يعيش الناس بأمانة، وهناك كتب لكل الفئات والأعمار في تنوع غير عادي"، لافتًا إلى أن أسعار الكتب متنوعة، فهناك أسعار رخيصة للغاية وأخرى غالية جدًا، فهناك حالة من التنوع يعيش الزوار فيها.

وأوضح أن المعرض يضم 1200 دار نشر، وهذا الأمر من أهم النقاط المضيئة في الدورة الحالية، متابعًا: وجود 1200 دار نشر منح الزوار حرية اختيار، فيما يتعلق بالكتب وأسعارها، كما أنه أرضى جميع الأذواق. 

معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى القاهرة الدولي للكتاب المعرض

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