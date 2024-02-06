الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": بعض الأصوات الإسرائيلية طالبت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن أبرز ما تحدث به لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأمن الإسرائيلي غير جاهز لشهر رمضان المبارك، وخاصة في ظل كل دعوات التحريض التي تنطلق على لسان وزير الأمن القومي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء أنه في هذه الأثناء وزير الأمن القومي يقوم بجولة استفزازية داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة والأسواق الفلسطينية استفزازا للفلسطينيين هناك، ولأن الحرب في القدس هي حرب سيادة بالنسبة له ويرغب في التأكيد على أن السيادة إسرائيلية.

وتابعت أن هناك بعض الأصوات الإسرائيلية التي طالبت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى مما يؤدي إلى تفجير الأوضاع ليس فقط في غزة والضفة الغربية بل في مدينة القدس مفتاح السلام والحرب.

القدس وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأمن القومي الإسرائيلي الأصوات الإسرائيلية

مواد متعلقة

هيئة البحرية البريطانية: السفينة التجارية قبالة ساحل عدن وطاقمها بأمان

لبنان يستدعى السفير البريطانى ويسلمه مذكرة احتجاج ضد زيارة "كاميرون" الأخيرة

وزير خارجية أمريكا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى إسطنبول

المبعوث الأمريكي لليمن: نتبع استراتيجية متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على البحر الأحمر

أبوالغيط: إنهاء دور الأونروا يجلب الخطر على المنطقة بأسرها

"القاهرة الإخبارية" صافرات الإنذار تدوى فى مسكاف عام شمال إسرائيل

صحة فلسطين: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبى ستتوقف خلال 4 أيام

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس