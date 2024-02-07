الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 123 شهيدًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابًا

 وأوضحت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27708 شهداء و67147 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 11 ألف جريح بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.

وأكدت الصحة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أنها استطاعت تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة، إلا أن المبنى بحاجة إلى وصول الإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة للشهر الخامس تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

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