الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره إثر قصف للاحتلال جنوب لبنان

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل اثنين من عناصره إثر قصف للاحتلال جنوب لبنان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

وفي سياق آخر، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، المستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.

واستقبل بري، سيجورنيه في بيروت، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

وبحثا تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.

حزب الله قصف للاحتلال لبنان قصف للاحتلال جنوب لبنان

مواد متعلقة

الفائز بالمركز الأول بـ"بورسعيد الدولية للقرآن": التنافس كان شرسا منذ بداية المسابقة

الفائز بالصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية: حصلت على المركز الأول مرتين متتاليين

حذرت من تخفيف الملابس.. "الأرصاد": استقرار درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

الأرصاد: أجواء شتوية دافئة نهارًا على كل الأنحاء

"القاهرة الإخبارية": بعض الأصوات الإسرائيلية طالبت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين

هيئة البحرية البريطانية: السفينة التجارية قبالة ساحل عدن وطاقمها بأمان

لبنان يستدعى السفير البريطانى ويسلمه مذكرة احتجاج ضد زيارة "كاميرون" الأخيرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية