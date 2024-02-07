حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره إثر قصف للاحتلال جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل اثنين من عناصره إثر قصف للاحتلال جنوب لبنان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

وفي سياق آخر، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، المستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.

واستقبل بري، سيجورنيه في بيروت، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

وبحثا تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.