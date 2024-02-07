فصائل فلسطينية: استهدفنا آلية إسرائيلية من نوع ميركافا فى قذيفة مضادة للدروع غربى غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية، في قذيفة مضادة للدروع غربي مدينة غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

11 ألف جريح بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن 11 ألف جريح بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.

وأكدت الصحة حسب وسائل إعلام فلسطينية، أنها استطاعت تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة إلا أن المبنى بحاجة إلى وصول الإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، للشهر الخامس تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.