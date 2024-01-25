الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابتى ميركافا غرب خان يونس

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهدافها دبابتي ميركافا إسرائيليتين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غرب وجنوب خان يونس

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن المدفعية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل عنيف مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية لقاهرة الإخبارية ميركافا خان يونس

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