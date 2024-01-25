القاهرة الإخبارية: قصف عنيف للمدفعية الإسرائيلية على مناطق وسط وغرب خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن المدفعية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل عنيف مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق القانون الدولي وحمايته وتشريع منطق القوة العسكرية بديلًا للقانون والحلول السياسية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذانًا إسرائيلية مصغية.