متظاهرون يغلقون عددًا من الشوارع فى القدس احتجاجا على سياسة نتنياهو

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بأن متظاهرين إسرائيليين يغلقون عددًا من الشوراع في مدينة القدس احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف المحتجزين في قطاع غزة.

وقبل قليل، أغلق نحو 10 آلاف متظاهر شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون باستعادة المحتجزين في قطاع غزة

وفي سياق آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت أثارت الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع القاهرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، غضبًا مصريًا على مستوى المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية في مصر.



