الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر جزء من العالم ونتأثر بالحراك العالمى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما نشاهده في العالم كله هو نتاج الحراك العالمي، وبالتالي تداعياته تمسنا سواء تداعيات اقتصادية أو حتى أمنية، لكن تداعيات هذا الحراك لا تؤثر في مصر فقط بل تؤثر في العالم أجمع، مؤكدًا أن مصر جزء من العالم ولا يمكن أن تنفصل عنه ونتأثر بالحراك الموجود.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه عددًا من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه إذا كانت هناك أزمة أو أسعار أو محاولة التأثير على أسعار حركة التجارة، فإن هذا تكون له تداعيات اقتصادية وترتفع الأسعار وتتعطل سلاسل الإمداد، مثلما حدث في عام 2020 خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا التداعي تأثرنا منه سلبيًا واستوعبته مصر. 

وأشار إلى أن هذا التداعي استمر بعد جائحة كورونا بأزمة أخرى وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعثرت سلاسل الإمداد بشكل آخر وارتفعت الأسعار، وبالتالي تأثرت مصر.

وعن أزمة غزة، أكد الرئيس السيسي، أننا نتمنى أن الأوضاع تنتهي على هذا الأمر ولا تصل إلى تداعيات أكثر ويمتد إلى الشمال في اتجاه لبنان، وتكبر الأزمة أكثر من الواقع الحالي.

وأكد أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا جدًا للوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، حتى نلملم الموقف الصعب في غزة، ويتم على إثر ذلك إطلاق سراح الرهائن، وندخل في مرحلة جديدة وهي الإعمار بعد الحرب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة اكسترا نيوز جائحة كورونا مصر الأزمة الروسية الأوكرانية سلاسل الإمداد

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