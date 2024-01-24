باحث: المهمة العسكرية الأوروبية ليست الأولى فى البحر الأحمر

أكد الدكتور بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث في مركز الأهرام للدراسات، أن العملية العسكرية الأوروبية المقررة في البحر الأحمر، ليست الأولى، فسبق وأن قام الاتحاد الأوروبي بعملية مماثلة.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المبادرة الأوروبية في القيام بمهام بالبحر الأحمر سبقتها وإنما يوجد العملية "أتلانتا"، التي أطلقت في عام 2008، وكان الهدف منها التصدي لظاهرة القرصنة قبال سواحل الصومال.

وأوضح، أن العملية "أتلانتا" كانت أول عملية أوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة تقوم بها 8 دول أوروبية لهذا الغرض.

وتابع: "اليوم الدول الأوروبية تتباين مواقفها بشأن مشاركة الولايات المتحدة في (حارس الازدهار)، التحالف الذي نشأ في ديسمبر الماضي لحماية الملاحة في البحر الأحمر أو في العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا".

وواصل: "الموقف الأوروبي جاء منقسما، هناك دول شاركت في تحالف العمليات مثل هولندا واليونان والدانمارك، بينما هناك دول مثل إيطاليا وأسبانيا وفرنسا لا زالت تتحفظ على هذا الأمر".

