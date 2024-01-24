الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الداخلية" تطلق أغنية "علشان بكره" في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة (فيديو)

أغنية علشان بكره
أغنية علشان بكره

أطلق قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "علشان بكره" في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وتخللت أغنية “عشان بكرة” بعض من لقطات شهداء الشرطة مع ذويهم وأبنائهم، بجانب تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الشهداء من الشرطة المصرية.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مشيت بدري وكل العمر م بيجيري بتوحشني

ودايما فيك انا بفكر ويوم عن يوم وانا بكبر 

بحسب بحاجة طول الوقت نقصاني

عشانك انت.. عشان بكرة.. عشان ناس جاية بعدينا 

عشان بلدي الي حبيتها.. بعمري وروحي انا فديتها 

الاحتفال بعيد الشرطة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

وأقيم الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

 

شهداء الشرطة عيد الشرطة علشان بكره وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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