"القاهرة الإخبارية": مقتل 24 عسكريًا إسرائيليًا أحدث دويًا كبيرًا لدى الاحتلال

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مقتل 24 عسكريًا إسرائيليًا بالأمس، أحدث دويًا كبيرًا في إسرائيل، على كل مستوياتها، ووصفوه بأنه كان صباحًا موجعًا للشارع الإسرائيلي.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكنيست الإسرائيلي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه وكان لكل عضو كلمة، موضحة أن زعيم المعارضة يائير لابيد قال، في كلمته أمام الكنيست، إنه طوال سنوات عمره الستين لم يشعر بهذا الحزن إلا بعد سماع خبر مقتل هؤلاء العسكريين.

وتابعت أن الإعلام الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين توالت تصريحاتهم، حتى وصل صداها اليوم من خلال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال فيه إننا خدعنا أعداءنا ومستمرون في عملياتنا العسكرية.