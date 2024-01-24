الرئيس السيسى: "مفيش إحنا وانتوا.. كلنا واحد"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث للشرطة من عملية اقتحام للسجون وهروب المسجونين منها، جعلنا نمكث 3 أعوام لترميم العلاقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة ووزارة الداخلية.

وأضاف الرئس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تم من ترميم للعلاقة بين الشعب والدولة ووزارة الداخلية لم يكن أمرًا يسيرًا أو سهلًا، بل كان بحاجة إلى برامج ودعم وصبر، مشددًا: "لازم دايمًا نكون صف واحد ومكان واحد وكتلة واحدة، ونواجه أي تحديات أو صعوبات تمر علينا لو إحنا مع بعض".

وأوضح، أن ما حدث كان من الممكن أن يتسبب في مشلكة كبيرة في بلدنا، مضيفًا: "في 25 يناير لو بقينا إحنا وانتوا.. مفيش إحنا وانتوا.. إحنا كلنا واحد".

احتفالية عيد الشرطة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مرّ العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.